Necrològiques 21 de juny del 2026
Regió7
MANRESA
NÚRIA LUIS CASALS.
Ha mort als 47 anys. El funeral es celebrarà diumenge a a 2/4 de 2 del migdia al nou tanatori de Manresa.
TRÁNSITO MUÑOZ GARCÍA.
Ha mort als 78 anys. El funeral es celebrarà diumenge a les 12 del migdia al nou tanatori de Manresa.
PALÀ DE TORROELLA
ANTONIO FERRER MALAGARRIGA.
Ha mort als 90 anys. El funeral es celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, a l’església Mare de Déu de la Colònia de Palà de Torruella.
PONT DE VILOMARA
HILARIA LANZA LANZA.
Ha mort als 90 anys. El funeral es celebrarà diumenge a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Magdalena del Pont de Vilomara.
SANTPEDOR
MATEO GARCILÓPEZ BRUQUETAS.
Ha mort als 78 anys. El funeral es celebrarà diumenge a les 4 de la tarda al nou tanatori de Manresa.
LA SEU D’URGELL
ALFONSO PICAZO MARTÍNEZ
Ha mort als 64 anys. El funeral es celebrarà diumenge, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església catedral basílica de la Seu d’Urgell.
IGUALADA
JOSEFA TORRALBA PETIT.
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc diumenge, a 2/4 de 2 del migdia a l’oratori de Funerària Anoia.
BAGÀ
ROSA PRAT PUJOL.
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de Bagà.
Subscriu-te per seguir llegint
- Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa
- La mort de Megan Kimmel als 46 anys commociona el món del trail
- Tens un coeficient intel·lectual alt? Els sis hàbits que caracteritzen aquestes persones
- Ricard Costa, cap de Mitjans Aeris dels Bombers: 'El canvi climàtic fa que cada cop hi hagi més països competint pels mateixos avions antiincendis
- Comunicat de la família Messi sobre l’estat de salut del pare de l’astre argentí: «Demanem responsabilitat, prudència i humanitat»
- La CGT de Manresa torna a demanar al govern on han anat a parar 440 tones de cartró recollit selectivament
- L'Ajuntament de Gaià desaconsella el bany a la zona on dissabte va morir un noi ofegat
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci