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Necrològiques 21 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

NÚRIA LUIS CASALS.

Ha mort als 47 anys. El funeral es celebrarà diumenge a a 2/4 de 2 del migdia al nou tanatori de Manresa.

TRÁNSITO MUÑOZ GARCÍA.

Ha mort als 78 anys. El funeral es celebrarà diumenge a les 12 del migdia al nou tanatori de Manresa.

PALÀ DE TORROELLA

ANTONIO FERRER MALAGARRIGA.

Ha mort als 90 anys. El funeral es celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, a l’església Mare de Déu de la Colònia de Palà de Torruella.

PONT DE VILOMARA

HILARIA LANZA LANZA.

Ha mort als 90 anys. El funeral es celebrarà diumenge a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Magdalena del Pont de Vilomara.

SANTPEDOR

MATEO GARCILÓPEZ BRUQUETAS.

Ha mort als 78 anys. El funeral es celebrarà diumenge a les 4 de la tarda al nou tanatori de Manresa.

LA SEU D’URGELL

ALFONSO PICAZO MARTÍNEZ

Ha mort als 64 anys. El funeral es celebrarà diumenge, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església catedral basílica de la Seu d’Urgell.

IGUALADA

JOSEFA TORRALBA PETIT.

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc diumenge, a 2/4 de 2 del migdia a l’oratori de Funerària Anoia.

BAGÀ

ROSA PRAT PUJOL.

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Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de Bagà.

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