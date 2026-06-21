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Necrològiques del 22 de juny de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

SALLENT

MONTSERRAT GÈS VILA.

Ha mort als 99 anys. El funeral es farà dilluns a les 11 del matí a la parròquia de Santa Maria de Sallent.

MONISTROL DE MONTSERRAT

FERRAN GARCIA GABARRON.

Ha mort als 71 anys. El funeral es farà dilluns a les 5 de la tarda a la parròquia de SantPere de Monistrol de Montserrat.

LA SEU D’URGELL

CARMEN ESPLUGA FARRÉ.

Ha mort als 80 anys. El funeral es farà dilluns a les 11 del matí a l’església Catedral Basílica de la Seu d’Urgell.

IGUALADA

MARIA AGUDELO LUMBRERAS.

Ha mort als 89 anys. El funeral es farà dilluns a les 4 de la tarda a l’oratori de Funerària Anoia.

JOSÉ ZARALLO SEVILLANO

Ha mort als 72 anys. El funeral es farà dilluns a les 5 de la tarda a l’oratori de Funerària Anoia.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

RAMON OLLÉ PONS.

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Ha mort als 78 anys. El funeral es farà dilluns a les 11 del matí a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.

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