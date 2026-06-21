Necrològiques del 22 de juny de 2026
Regió7
SALLENT
MONTSERRAT GÈS VILA.
Ha mort als 99 anys. El funeral es farà dilluns a les 11 del matí a la parròquia de Santa Maria de Sallent.
MONISTROL DE MONTSERRAT
FERRAN GARCIA GABARRON.
Ha mort als 71 anys. El funeral es farà dilluns a les 5 de la tarda a la parròquia de SantPere de Monistrol de Montserrat.
LA SEU D’URGELL
CARMEN ESPLUGA FARRÉ.
Ha mort als 80 anys. El funeral es farà dilluns a les 11 del matí a l’església Catedral Basílica de la Seu d’Urgell.
IGUALADA
MARIA AGUDELO LUMBRERAS.
Ha mort als 89 anys. El funeral es farà dilluns a les 4 de la tarda a l’oratori de Funerària Anoia.
JOSÉ ZARALLO SEVILLANO
Ha mort als 72 anys. El funeral es farà dilluns a les 5 de la tarda a l’oratori de Funerària Anoia.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
RAMON OLLÉ PONS.
Ha mort als 78 anys. El funeral es farà dilluns a les 11 del matí a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.
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