Necrològiques del 23 de juny del 2026
Regió7
MANRESA
CARMEN MARTÍNEZ PORTERO
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
FRANCISCA LOGAN PLA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
BLAIA SERRANO VALLEZ
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
IGUALADA
MARIA JESÚS VIÑAS ISERN
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
PERE OLLÉ ALTIRRIBA
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOAN PRAT TOMÁS
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA CINTA RUFART RIBERA
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JUAN LÓPEZ MARTÍNEZ
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA HERNÁNDEZ GIRONA
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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