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Necrològiques del 23 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

CARMEN MARTÍNEZ PORTERO

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

FRANCISCA LOGAN PLA

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

BLAIA SERRANO VALLEZ

Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

IGUALADA

MARIA JESÚS VIÑAS ISERN

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

PERE OLLÉ ALTIRRIBA

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JOAN PRAT TOMÁS

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA CINTA RUFART RIBERA

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JUAN LÓPEZ MARTÍNEZ

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA HERNÁNDEZ GIRONA

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Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

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