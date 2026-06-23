Necrològiques del 24 de juny del 2026
Regió7
MANRESA
NATÀLIA MONGE LIARTE
Ha mort als 43 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
MARIA PILAR GARCÍA MIRALLES
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Bages Sud d’Àltima.
NAVARCLES
FRANCESC JULIÀ ROSADO TÉLLEZ
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Navarcles.
IGUALADA
MARIA JESÚS VIÑAS ISERN
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
LUIS RAYAS PERNIA
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a A 2/4 d’11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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