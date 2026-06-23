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Necrològiques del 24 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

NATÀLIA MONGE LIARTE

Ha mort als 43 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

MARIA PILAR GARCÍA MIRALLES

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Bages Sud d’Àltima.

NAVARCLES

FRANCESC JULIÀ ROSADO TÉLLEZ

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Navarcles.

IGUALADA

MARIA JESÚS VIÑAS ISERN

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

LUIS RAYAS PERNIA

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Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a A 2/4 d’11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

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