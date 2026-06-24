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Necrològiques del dijous 25 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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NAVÀS

MARIA LLADÓ COLL

Ha mort a l’edat de 103 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a la parròquia de la Sagrada Família de Navàs.

IGUALADA

MARÍA BARCO ZORRILLA

Ha mort a l’edat de 85 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest matí a les 10 a l’oratori de Funerària Anoia.

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