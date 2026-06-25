Necrològiques del 26 de juny del 2026
Regió7
MANRESA
CARMEN RAMOS DÍAZ
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSE JUAREZ CONTRERAS
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
ARTÉS
MARIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.
SOLSONA
JAUME BLÁZQUEZ GIMÉNEZ
Ha mort als 91 anys. Hi haurà vetlla al tanatori de Solsona.
BERGA
ANTONIO MARÍN TÉLLEZ
Ha mort als 72 anys.
IGUALADA
ISABEL CONDE AGUILERA
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CAPELLADES
FRANCISCA TOMÀS BUSQUETS
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Capellades.
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