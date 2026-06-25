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Necrològiques del 26 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

CARMEN RAMOS DÍAZ

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

JOSE JUAREZ CONTRERAS

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

ARTÉS

MARIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.

SOLSONA

JAUME BLÁZQUEZ GIMÉNEZ

Ha mort als 91 anys. Hi haurà vetlla al tanatori de Solsona.

BERGA

ANTONIO MARÍN TÉLLEZ

Ha mort als 72 anys.

IGUALADA

ISABEL CONDE AGUILERA

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CAPELLADES

FRANCISCA TOMÀS BUSQUETS

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Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Capellades.

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