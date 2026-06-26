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Necrològiques del 27 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

XAVIER LUJÁN CUELLAR

Ha mort als 31 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

JULIO RODRÍGUEZ MIGUEL

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SALLENT

JUAN DÍAZ SANTOS

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori de Sallent.

BERGA

RAMON CAMPS ROCA

Ha mort als 76 anys. Avui hi haurà vetlla al tanatori Ferran de Berga.

IGUALADA

ISABEL SABATÉ ENRICH

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria d’Igualada.

SIMEONA LUQUE ORGAZ

Ha mort als 105 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 9 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

LA POBLA DE CLARAMUNT

MARIA ROSA XAUS RIBAS

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Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Pobla de Claramunt.

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