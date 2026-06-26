Necrològiques del 27 de juny del 2026
Regió7
MANRESA
XAVIER LUJÁN CUELLAR
Ha mort als 31 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
JULIO RODRÍGUEZ MIGUEL
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SALLENT
JUAN DÍAZ SANTOS
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori de Sallent.
BERGA
RAMON CAMPS ROCA
Ha mort als 76 anys. Avui hi haurà vetlla al tanatori Ferran de Berga.
IGUALADA
ISABEL SABATÉ ENRICH
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria d’Igualada.
SIMEONA LUQUE ORGAZ
Ha mort als 105 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 9 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
LA POBLA DE CLARAMUNT
MARIA ROSA XAUS RIBAS
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Pobla de Claramunt.
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