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Necrològiques del 28 de juny del 2026

Necrològiques del 28 de juny del 2026

Necrològiques del 28 de juny del 2026

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MANRESA

ISABEL SORIANO DE MINGO

Ha mort als 89 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 11 del matí al tanatori de Mémora.

ÁNGEL PUGA RUÍZ

Ha mort als 91 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 12 del migdia al tanatori de Mémora.

CLEMENTINA FERRER ESLAVA

Ha mort als 93 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a la 1 del migdia al tanatori de Mémora.

ROSA CASAS MASANA

Ha mort als 93 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 6 de la tarda al tanatori de Mémora.

CALLÚS

JOSEP SERRA CANTÍ

Ha mort als 78 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 10 a la parròquia Sant Sadurní.

SALLENT

CARMEN CARRILLO CEPAS

Ha mort als 75 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 5 de la tarda a la parròquia Santa Maria.

IGUALADA

ISMAEL MARTÍNEZ ANAYA

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Ha mort als 34 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a 2/4 de 12 del migdia a l’oratori Anoia.

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