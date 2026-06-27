Necrològiques del 28 de juny del 2026
MANRESA
ISABEL SORIANO DE MINGO
Ha mort als 89 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 11 del matí al tanatori de Mémora.
ÁNGEL PUGA RUÍZ
Ha mort als 91 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 12 del migdia al tanatori de Mémora.
CLEMENTINA FERRER ESLAVA
Ha mort als 93 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a la 1 del migdia al tanatori de Mémora.
ROSA CASAS MASANA
Ha mort als 93 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 6 de la tarda al tanatori de Mémora.
CALLÚS
JOSEP SERRA CANTÍ
Ha mort als 78 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 10 a la parròquia Sant Sadurní.
SALLENT
CARMEN CARRILLO CEPAS
Ha mort als 75 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a les 5 de la tarda a la parròquia Santa Maria.
IGUALADA
ISMAEL MARTÍNEZ ANAYA
Ha mort als 34 anys. El funeral se celebrarà aquest dilluns a 2/4 de 12 del migdia a l’oratori Anoia.
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