Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Baralla a Sant Joan de VilatorradaAjuda a VeneçuelaAvinguda de l'EsportSílvia OrriolsIvan SànchezSíndria o meló?
instagramlinkedin

Necrològiques del 29 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

MANRESA

GUILLEROMO BARRANCO LÓPEZ

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

JOSÉ ANTONIO ALONSO CASTILLO

Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

AMPARO ASENSIO SALVADOR

Ha mort als 103 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

ROSA MAS MIRÓ

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVARCLES

JOSEP MARIA MOLINA FORTES

Ha mort als 53 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

CARDONA

FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de la Coromina.

CERCS

JOSÉ ANTONIO CANO ÁLVAREZ

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.

VILADA

DOLORS TORRENTS DURÓ

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Vilada.

IGUALADA

CARMEN ROLDÁN MATAS

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ALFONSO CAÑERO POLO

Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al crematori d’Igualada.

FRANCISCO EXPÓSITO PULIDO

Notícies relacionades

Ha mort als 58 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
  2. A presó una infermera per enverinar amb medicaments la seva parella, que era bomber, a Manresa
  3. És normal despertar-se diverses vegades durant la nit o pot ser un senyal que alguna cosa no va bé?
  4. Kiko Matamoros denuncia la desaparició del seu germà Coto i demana ajuda per trobar-lo: “M’agradaria ajudar-lo”
  5. El bomber presumptament enverinat va morir a Sant Joan de Déu de Manresa
  6. Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
  7. Sara Costa, alcaldessa de Santa Maria de Merlès: 'Ara mateix, el bany a la riera de Merlès és un perill
  8. A presó una dona de 41 anys detinguda per la mort violenta de la seva parella a Manresa

Crema un contenidor aquest diumege al carrer Bilbao, a Manresa

Necrològiques del 29 de juny del 2026

Necrològiques del 29 de juny del 2026

La família Sobrerroca dona plaques de carrers de Manresa retirades pels franquistes

La família Sobrerroca dona plaques de carrers de Manresa retirades pels franquistes

El tabac, la trampa que continua provocant milions de càncers al món

El tabac, la trampa que continua provocant milions de càncers al món

Un mort i quatre ferits atropellats per un camió de recollida de residus a Pamplona

Un mort i quatre ferits atropellats per un camió de recollida de residus a Pamplona

El comerç del barri antic de Solsona s'aboca al repte del relleu generacional: 26% de jubilacions en cinc anys

El comerç del barri antic de Solsona s'aboca al repte del relleu generacional: 26% de jubilacions en cinc anys

Imatges del Catalunya - Gran Bretanya

Imatges del Catalunya - Gran Bretanya

Nova onada d'incendis de contenidors a Manresa: tres nous focs en mitja hora i set en quatre dies

Nova onada d'incendis de contenidors a Manresa: tres nous focs en mitja hora i set en quatre dies
Tracking Pixel Contents