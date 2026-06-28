Necrològiques del 29 de juny del 2026
Regió7
MANRESA
GUILLEROMO BARRANCO LÓPEZ
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
JOSÉ ANTONIO ALONSO CASTILLO
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
AMPARO ASENSIO SALVADOR
Ha mort als 103 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
ROSA MAS MIRÓ
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVARCLES
JOSEP MARIA MOLINA FORTES
Ha mort als 53 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
CARDONA
FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de la Coromina.
CERCS
JOSÉ ANTONIO CANO ÁLVAREZ
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.
VILADA
DOLORS TORRENTS DURÓ
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Vilada.
IGUALADA
CARMEN ROLDÁN MATAS
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ALFONSO CAÑERO POLO
Ha mort als 65 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al crematori d’Igualada.
FRANCISCO EXPÓSITO PULIDO
Ha mort als 58 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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