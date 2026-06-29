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Necrològiques del 30 de juny del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MOIÀ

ANA MARÍA CHINCHILLA LÓPEZ

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Moià.

MANRESA

FRANCESC MOLLET BRUCART

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la basilica de la Seu.

FRANCESC MOLLET BRUCART

FRANCESC MOLLET BRUCART / RG7

SÚRIA

JOSEFA BARRERA GARCÍA

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori de Súria.

CALLÚS

PILAR ROVIRA TRISTANY

El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Callús.

VALLCEBRE

RAFAEL SIMÓN MARTÍNEZ

El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Áltima de Terrassa.

SOLSONA

HIGINI VILARDELL ARMENGOL

El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la catedral de Solsona.

BAGÀ

ISABEL ROS SUÁREZ

El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Bagà.

LA VALLDAN

JESÚS PERARNAU VILASECA

El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Bartomeu de La Valldan.

IGUALADA

EMILI PIQUÉ SOTERAS

El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TONI LÓPEZ SEUBA

El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

FRANCISCO URI RATIA

El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

SANT MARTÍ DE TOUS

JOAN DOMÈNECH MARSAL

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