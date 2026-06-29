Necrològiques del 30 de juny del 2026
Regió7
MOIÀ
ANA MARÍA CHINCHILLA LÓPEZ
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Moià.
MANRESA
FRANCESC MOLLET BRUCART
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la basilica de la Seu.
SÚRIA
JOSEFA BARRERA GARCÍA
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori de Súria.
CALLÚS
PILAR ROVIRA TRISTANY
El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Callús.
VALLCEBRE
RAFAEL SIMÓN MARTÍNEZ
El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Áltima de Terrassa.
SOLSONA
HIGINI VILARDELL ARMENGOL
El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la catedral de Solsona.
BAGÀ
ISABEL ROS SUÁREZ
El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Bagà.
LA VALLDAN
JESÚS PERARNAU VILASECA
El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Bartomeu de La Valldan.
IGUALADA
EMILI PIQUÉ SOTERAS
El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
TONI LÓPEZ SEUBA
El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
FRANCISCO URI RATIA
El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
SANT MARTÍ DE TOUS
JOAN DOMÈNECH MARSAL
El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia
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