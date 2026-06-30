Necrològiques de l'1 de juliol del 2026
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Regió7
MANRESA
ALBERT PRATS SOLÀ
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
ISIDRO SELLARÈS FRANCITORRA
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.
ÀNGEL PUGA RUIZ
CARDONA
FRANCISCO PERALVO PRIETO
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Cardona.
SANTA MARGARIDA
CONXITA SERRA FARRÉ
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 9 del matí, a la paròquia de Sant Maure.
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