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Necrològiques de l'1 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

ALBERT PRATS SOLÀ

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

ISIDRO SELLARÈS FRANCITORRA

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.

ÀNGEL PUGA RUIZ

ÀNGEL PUGA RUIZ

ÀNGEL PUGA RUIZ / RG7

CARDONA

FRANCISCO PERALVO PRIETO

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Cardona.

SANTA MARGARIDA

CONXITA SERRA FARRÉ

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Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 9 del matí, a la paròquia de Sant Maure.

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