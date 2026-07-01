Necrològiques del 2 de juliol del 2026
Regió7
MANRESA
XAVIER MACIÀ FERNÁNDEZ
Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SALLENT
CONCEPCIÓ FUSTÉ RIERA
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Sallent.
EL PONT DE VILOMARA
JOSÉ ROSA GRANADOS
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SÚRIA
ÀNGELS LÓPEZ CAO
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Súria.
CARDONA
PETRA VERA QUEBRAJO
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Cardona.
SOLSONA
CONCEPCIÓ SANTASUSAGNA SOLER
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.
IGUALADA
SERGI PÉREZ AMÉZAGA
Ha mort als 46 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ANTONI PONS AGUILERA
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori de la Funerària Anoia.
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