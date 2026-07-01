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Necrològiques del 2 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

XAVIER MACIÀ FERNÁNDEZ

Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 3/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

XAVIER MACIÀ FERNÁNDEZ

XAVIER MACIÀ FERNÁNDEZ / RG7

SALLENT

CONCEPCIÓ FUSTÉ RIERA

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Sallent.

EL PONT DE VILOMARA

JOSÉ ROSA GRANADOS

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SÚRIA

ÀNGELS LÓPEZ CAO

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Súria.

CARDONA

PETRA VERA QUEBRAJO

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Cardona.

SOLSONA

CONCEPCIÓ SANTASUSAGNA SOLER

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.

IGUALADA

SERGI PÉREZ AMÉZAGA

Ha mort als 46 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ANTONI PONS AGUILERA

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Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori de la Funerària Anoia.

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