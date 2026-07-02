Necrològiques del 3 de juliol del 2026
MANRESA
JOAN PALLEJÀ PARÉS
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Manresa.
SANTA MARIA D’OLÓ
LLUIS SANS MASIP
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria d’Oló.
CARDONA
JOSEP ANDREU ESPLUGA
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Cardona.
SANT LLORENÇ
MARTA SERRA SALVADÓ
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.
IGUALADA
CALAMANDA CAMPÀ CLOSA
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a l’ortori de la Funerària Anoia.
ISABEL SÁNCHEZ NIETO
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
LLÍVIA
JOSEP TUSET MIR
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església Nostra Senyora dels Àngels de Llívia.
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