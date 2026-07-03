Necrològiques del 4 de juliol de 2026
Regió7
ARTÉS
ANTONIO CAMACHO ESPEJO.
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc dissabte, a les 10 del matí, a la Parròquia de Santa Maria.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
JOAN BARGALLÓ GARCIA.
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Bages sud.
MOIÀ
LOLI HURTADO GARCIA.
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc dissabte, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Santa Maria de Moià.
TRINIDAD JIMENEZ SANCHEZ.
Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la Parròquia de Santa Maria de Moià.
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
HONORIO GARCÍA RODRÍGUEZ.
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc dissabte, a les 11 del matí, a la Parròquia de Guardiola de Berguedà.
IGUALADA
LÍDIA SEGURA GINESTÀ.
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc dissabte, a les 10 del matí, a l’Oratori de Funerària Anoia.
NÚRIA VALLS SEGURA
El funeral tindrà lloc dissabte, a 1/4 de 12 del migdia, a la Parròquia de la Soledat.
NEUS ROCA ROCA.
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc dissabte, a les 4 de la tarda, a l’Oratori de Funerària Anoia.
JAUME MASSONS CAELLAS.
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’Oratori de Funerària Anoia.
PUIG-REIG
JOANA CODINA RAGUÉS.
El funeral tindrà lloc dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Parròquia de Puig-reig - Celebració de la Paraula.
LA SEU D’URGELL
MARIA MARTÍNEZ PÉREZ.
El funeral tindrà lloc dissabte, a les 11 del matí, a l’església de Santa Magdalena.
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