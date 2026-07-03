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Necrològiques del 4 de juliol de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

ARTÉS

ANTONIO CAMACHO ESPEJO.

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc dissabte, a les 10 del matí, a la Parròquia de Santa Maria.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

JOAN BARGALLÓ GARCIA.

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Bages sud.

MOIÀ

LOLI HURTADO GARCIA.

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc dissabte, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Santa Maria de Moià.

TRINIDAD JIMENEZ SANCHEZ.

Ha mort als 64 anys. El funeral tindrà lloc dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la Parròquia de Santa Maria de Moià.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

HONORIO GARCÍA RODRÍGUEZ.

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc dissabte, a les 11 del matí, a la Parròquia de Guardiola de Berguedà.

IGUALADA

LÍDIA SEGURA GINESTÀ.

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc dissabte, a les 10 del matí, a l’Oratori de Funerària Anoia.

NÚRIA VALLS SEGURA

El funeral tindrà lloc dissabte, a 1/4 de 12 del migdia, a la Parròquia de la Soledat.

NEUS ROCA ROCA.

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc dissabte, a les 4 de la tarda, a l’Oratori de Funerària Anoia.

JAUME MASSONS CAELLAS.

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’Oratori de Funerària Anoia.

PUIG-REIG

JOANA CODINA RAGUÉS.

El funeral tindrà lloc dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Parròquia de Puig-reig - Celebració de la Paraula.

LA SEU D’URGELL

MARIA MARTÍNEZ PÉREZ.

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El funeral tindrà lloc dissabte, a les 11 del matí, a l’església de Santa Magdalena.

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