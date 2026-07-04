Necrològiques del 5 de juliol de 2026
Regió7
BALSARENY
JOSEP RIBERA BARAUT
Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, al tanatori de Navàs.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
RAMON LLOVET CLARENA
Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.
NAVARCLES
FERNANDO CARNERO FIGUERAS
Ha mort als 75 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, al tanatori nou de Manresa.
NAVÀS
DORA SEVILLA RESA
Ha mort als 74 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sagrada Família.
MOIÀ
ANA TOBARIAS ROMERO
Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.
SOLSONA
JUDIT CASAFONT AUGÉ
Ha mort als 52 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’església de Besora.
IGUALADA
LOLA LUNA LÁZARO
Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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