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Necrològiques del 5 de juliol de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

BALSARENY

JOSEP RIBERA BARAUT

Ha mort als 89 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, al tanatori de Navàs.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

RAMON LLOVET CLARENA

Ha mort als 90 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.

NAVARCLES

FERNANDO CARNERO FIGUERAS

Ha mort als 75 anys. El funeral és avui, a les 6 de la tarda, al tanatori nou de Manresa.

NAVÀS

DORA SEVILLA RESA

Ha mort als 74 anys. El funeral és avui, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sagrada Família.

MOIÀ

ANA TOBARIAS ROMERO

Ha mort als 88 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria.

SOLSONA

JUDIT CASAFONT AUGÉ

Ha mort als 52 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’església de Besora.

IGUALADA

LOLA LUNA LÁZARO

Ha mort als 91 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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