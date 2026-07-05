Necrològiques del 6 de juliol de 2026
Regió7
MANRESA
DAVID CATLLÀ GRAU
Ha mort als 55 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, al tanatori nou.
SOLSONA
JOAN SERRA CABALL
Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la catedral.
RINER
JOSEP CAPDEVILA VILADRICH
Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda a la parròquia de Freixinet.
IGUALADA
CAMILO CORTINA QUEROLÀ
Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.
RAFAEL PEDREGOSA VERDEJO
Ha mort als 75 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
LA TORRE DE CLARAMUNT
LLORENÇ GISPERT ALEGRE
Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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