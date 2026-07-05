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Necrològiques del 6 de juliol de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

DAVID CATLLÀ GRAU

Ha mort als 55 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, al tanatori nou.

SOLSONA

JOAN SERRA CABALL

Ha mort als 78 anys. El funeral és avui, a les 11 del matí, a la catedral.

RINER

JOSEP CAPDEVILA VILADRICH

Ha mort als 71 anys. El funeral és avui, a les 5 de la tarda a la parròquia de Freixinet.

IGUALADA

CAMILO CORTINA QUEROLÀ

Ha mort als 79 anys. El funeral és avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’oratori de la funerària Anoia.

RAFAEL PEDREGOSA VERDEJO

Ha mort als 75 anys. El funeral és avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

LA TORRE DE CLARAMUNT

LLORENÇ GISPERT ALEGRE

Ha mort als 92 anys. El funeral és avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la funerària Anoia d’Igualada.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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