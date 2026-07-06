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Necrològiques 7 de juliol de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

PEDRO CASTILLO MENESES.

Ha mort als 76 anys. No es fa cerimònia.

ANTONIO CAMISON SERRANO.

Ha mort als 78 anys. El funeral es farà dimarts, a les 11 del matí, al Nou Tanatori de Manresa.

SANT FRUITÓS DE BAGES

MARÍA ÁLVAREZ ÁLVAREZ.

Ha mort als 79 anys. El funeral es farà dimarts, a les 12 del migdia, al Nou Tanatori de Manresa.

SANTPEDOR

AURORA PERLACIA ALONSO.

Ha mort als 82 anys. El funeral es farà dimarts, a les 11 del matí, a la Parròquia Sagrada Família de Navàs.

IGUALADA

CARMEN SOLÉ BARTOLÍ.

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Ha mort als 90 anys. El funeral serà dimarts, a les 10 del matí, a l’Oratori de Funerària Anoia.

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