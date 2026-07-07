Necrològiques del 8 de juliol del 2026
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Regió7
MANRESA
LLUÍS CLOSAS TORRENTE
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
MANEL SALARICH GRACIA
Ha mort als 79 anys.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
DOLORES GONZALEZ LOZANO
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
JOSEP CASAS SELGA
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.
CASTELLFOLLIT DEL BOIX
MARIA VILA SUBIRATS
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Andreu de Maians.
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