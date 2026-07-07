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Necrològiques del 8 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

LLUÍS CLOSAS TORRENTE

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

MANEL SALARICH GRACIA

Ha mort als 79 anys.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

DOLORES GONZALEZ LOZANO

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

JOSEP CASAS SELGA

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.

CASTELLFOLLIT DEL BOIX

MARIA VILA SUBIRATS

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Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Andreu de Maians.

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