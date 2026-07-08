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Necrològiques del 9 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

SANTA MARTIA D’OLÓ

LOLA PASCUAL COMAS

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Oló.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

FELISA MÁRMOL ALCAIDE

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.

IGUALADA

JOSEP MAS MILÀ

Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA CRUZ HIDALGO GARCÍA

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JOSEFA MARTÍNEZ BELTRÁN

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Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 9 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

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