Necrològiques del 9 de juliol del 2026
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Regió7
SANTA MARTIA D’OLÓ
LOLA PASCUAL COMAS
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Oló.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
FELISA MÁRMOL ALCAIDE
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.
IGUALADA
JOSEP MAS MILÀ
Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA CRUZ HIDALGO GARCÍA
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOSEFA MARTÍNEZ BELTRÁN
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 9 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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