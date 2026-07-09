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Necrològiques del 10 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

ANTONIO PELEGRINA FERRER

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

PILAR HUGUET VIÑALS

Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

FINA MARTINEZ ZAMORA

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 7 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.

MONTSERRAT DURAN GONZÁLEZ

Ha mort als 61 anys. La vetlla serà avui de 5 a 9 al tanatori Altima, C. Bruc, 11-13.

SANT JOAN

JOAN GRAU BALLARA

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

SALLENT

MARIA SERRA RIBERA

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori de Sallent.

ARTÉS

LUIS CASAS ALSINA

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria d’Artesa de Segre.

SOLSONA

RAMON FORÉS PABLO

Ha mort als 55 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.

URBICI VILARDELL ARMENGOL

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la catedral de Solsona.

IGUALADA

PILAR BONILLA SÁIZ

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5, a la basílica de Santa Maria.

JOSEP GUITART MARTÍ

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Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Tous.

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