Necrològiques del 10 de juliol del 2026
Regió7
MANRESA
ANTONIO PELEGRINA FERRER
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
PILAR HUGUET VIÑALS
Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
FINA MARTINEZ ZAMORA
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 7 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família.
MONTSERRAT DURAN GONZÁLEZ
Ha mort als 61 anys. La vetlla serà avui de 5 a 9 al tanatori Altima, C. Bruc, 11-13.
SANT JOAN
JOAN GRAU BALLARA
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
SALLENT
MARIA SERRA RIBERA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori de Sallent.
ARTÉS
LUIS CASAS ALSINA
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria d’Artesa de Segre.
SOLSONA
RAMON FORÉS PABLO
Ha mort als 55 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.
URBICI VILARDELL ARMENGOL
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la catedral de Solsona.
IGUALADA
PILAR BONILLA SÁIZ
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5, a la basílica de Santa Maria.
JOSEP GUITART MARTÍ
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Tous.
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