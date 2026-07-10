Necrològiques de l'11 de juliol del 2026
Regió7
MANRESA
FIDEL LEAL PUENTE
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
RAMON LLIRÓ MORELL
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSEP MARIA CORS ESPASA
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Crist Rei.
ROGER BARDAJÍ SORRIBAS
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 2 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
SÚRIA
MARIA CASANOVA CANALS
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori de Súria.
JULIA MANZANERA HERNÁNDEZ
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Súria.
CARDONA
FRANCISCO VILLEGAS PÉREZ
Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Cardona.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
PEDRO GARCÍA NIETO
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud d’Àltima.
BERGA
ANTONIO HERNÁNDEZ CASALS
Ha mort als 57 anys.
IGUALADA
JOSE PALACIOS VICENTE
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
REMEI RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARÍA CARMEN BORRA CERESUELA
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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