Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Nou CongostAtropellament a AviàEnquesta del CEOOnada de calorFestival Camins
instagramlinkedin

Necrològiques de l'11 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

MANRESA

FIDEL LEAL PUENTE

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

RAMON LLIRÓ MORELL

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

JOSEP MARIA CORS ESPASA

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Crist Rei.

ROGER BARDAJÍ SORRIBAS

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 2 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

SÚRIA

MARIA CASANOVA CANALS

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori de Súria.

JULIA MANZANERA HERNÁNDEZ

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Súria.

CARDONA

FRANCISCO VILLEGAS PÉREZ

Ha mort als 67 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Cardona.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

PEDRO GARCÍA NIETO

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud d’Àltima.

BERGA

ANTONIO HERNÁNDEZ CASALS

Ha mort als 57 anys.

IGUALADA

JOSE PALACIOS VICENTE

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

REMEI RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARÍA CARMEN BORRA CERESUELA

Notícies relacionades

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents