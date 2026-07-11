Necrològiques del diumenge 12 de juliol del 2026
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BAGÀ
DAMIANA CASADO VENZAL
Ha mort als 96 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Bagà.
CALLÚS
ISABEL AUTOR BENÍTEZ
Ha mort als 92 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 4 de la tarda, al Nou Tanatori de Manresa.
IGUALADA
RAFAEL HERMIDA NIETO
Ha mort als 71 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 9 del matí, al crematori d’Igualada.
PETRA CLAVER CALDITO
Ha mort als 97 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 12 del migdia, a l’Oratori de Funerària Anoia.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
MARIBEL GÓMEZ MARTÍNEZ
Ha mort als 84 anys. La cerimònia de comiat és avui, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç.
LA SEU D’URGELL
ALFRED SAGUÉS BRUGUERA
Ha mort als 81 anys.
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