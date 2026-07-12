Necrològiques del dilluns 13 de juliol de 2026
Regió7
Avinyó
RAMON BUSOMS FARRÉS
Ha mort als 76 anys. La cerimònia de comiat és avui, a 2/4 de la 6 la tarda, al Nou Tanatori de Manresa.
Igualada
RAFAELA RUIZ LÓPEZ
Ha mort als 66 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 10 del matí, a l’Oratori de la Funerària Anoia.
Manresa
LEOPOLDO MORALEJA FRÍAS
Ha mort als 99 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 10 del matí, a la Sala Montserrat del tanatori d’Àltima.
MAGDALENA GUERRERO GRAFIÓN
Ha mort als 86 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Mare de Déu del Carme.
AUREA VELA GONZALEZ
Ha mort als 70 anys. La cerimònia de comiat és avui, a 2/4 de 7 de la tarda, al Nou Tanatori.
Navàs
JOSE PEREZ MORALES
Ha mort als 78 anys.
TERESA CAMPS TARRÉS
Ha mort als 90 anys. La cerimònia de comiat és avui, a 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
Puig-reig
MARIA TERESA JURADO LUENGO
Ha mort als 85 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Puig-reig.
Sant Joan de Vilatorrada
VALVANERA SOTILLO SERRANO
Ha mort als 96 anys. La cerimònia de comiat és avui, a 4 de la tarda, al Nou Tanatori de Manresa.
Sant Vicenç de Castellet
JOSÉ MARIA HERNÁNDEZ MÁRQUEZ
Ha mort als 97 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages Sud.
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