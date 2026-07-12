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Necrològiques del dilluns 13 de juliol de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

Avinyó

RAMON BUSOMS FARRÉS

Ha mort als 76 anys. La cerimònia de comiat és avui, a 2/4 de la 6 la tarda, al Nou Tanatori de Manresa.

Igualada

RAFAELA RUIZ LÓPEZ

Ha mort als 66 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 10 del matí, a l’Oratori de la Funerària Anoia.

Manresa

LEOPOLDO MORALEJA FRÍAS

Ha mort als 99 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 10 del matí, a la Sala Montserrat del tanatori d’Àltima.

MAGDALENA GUERRERO GRAFIÓN

Ha mort als 86 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia Mare de Déu del Carme.

AUREA VELA GONZALEZ

Ha mort als 70 anys. La cerimònia de comiat és avui, a 2/4 de 7 de la tarda, al Nou Tanatori.

Navàs

JOSE PEREZ MORALES

Ha mort als 78 anys.

TERESA CAMPS TARRÉS

Ha mort als 90 anys. La cerimònia de comiat és avui, a 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

Puig-reig

MARIA TERESA JURADO LUENGO

Ha mort als 85 anys. La cerimònia de comiat és avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Puig-reig.

Sant Joan de Vilatorrada

VALVANERA SOTILLO SERRANO

Ha mort als 96 anys. La cerimònia de comiat és avui, a 4 de la tarda, al Nou Tanatori de Manresa.

Sant Vicenç de Castellet

JOSÉ MARIA HERNÁNDEZ MÁRQUEZ

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