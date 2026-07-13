Necrològiques del 14 de juliol del 2026
Regió7
MANRESA
LLUÏSA SITGES CORTINA
Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
BERGA
GUILLERMO ENRÍQUEZ PICARD
Ha mort als 60 anys.
SAGÀS
MARIA MALÉ SALA
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Guàrdia de Sagàs.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
MARIA CARRERA MEMBRADO
Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.
IGUALADA
VALENTINA CARRASCO HOLGADO
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MARIA TERESA VILÀ FREIXAS
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
PUIGCERDÀ
PEPA RODRÍGUEZ MUÑOZ
La vetlla serà de 9 a 1 al tantori de Puigcerdà.
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