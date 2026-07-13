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Necrològiques del 14 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

LLUÏSA SITGES CORTINA

Ha mort als 99 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

BERGA

GUILLERMO ENRÍQUEZ PICARD

Ha mort als 60 anys.

SAGÀS

MARIA MALÉ SALA

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Guàrdia de Sagàs.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

MARIA CARRERA MEMBRADO

Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.

IGUALADA

VALENTINA CARRASCO HOLGADO

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MARIA TERESA VILÀ FREIXAS

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

PUIGCERDÀ

PEPA RODRÍGUEZ MUÑOZ

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La vetlla serà de 9 a 1 al tantori de Puigcerdà.

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