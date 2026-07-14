Necrològiques del 15 de juliol del 2026
Regió7
MANRESA
CARMEN GUERRERO GONZÁLEZ
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
TERESA VILCHES GALLEGO
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
CONCEPCIÓ MAS PRAT
Ha mort als 90 anys.
BALSARENY
LOLI RIVERA HOYOS
Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Balsareny.
NAVÀS
JOSEP COROMINAS SERRA
Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Navàs.
PUIG-REIG
MARIA ALCALÁ COBOS
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.
BERGA
IOSEB NARMANIA
Ha mort als 73 anys. La vetlla serà avui, de 10 del matí a 1 del migdia, i de 4 a 8 de la tarda, al tanatori Ferran de Berga.
JOAQUIM TRASERRA SERRA
Ha mort als 91 anys. La vetlla serà avui, de 10 a 1 del migdia, al tanatori Ferran de Berga.
NAVÈS
JOSEP XANDRI COLILLAS
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Margarida de Navès.
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