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Necrològiques del 15 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

CARMEN GUERRERO GONZÁLEZ

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

TERESA VILCHES GALLEGO

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

CONCEPCIÓ MAS PRAT

Ha mort als 90 anys.

BALSARENY

LOLI RIVERA HOYOS

Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Balsareny.

NAVÀS

JOSEP COROMINAS SERRA

Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori de Navàs.

PUIG-REIG

MARIA ALCALÁ COBOS

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Puig-reig.

BERGA

IOSEB NARMANIA

Ha mort als 73 anys. La vetlla serà avui, de 10 del matí a 1 del migdia, i de 4 a 8 de la tarda, al tanatori Ferran de Berga.

JOAQUIM TRASERRA SERRA

Ha mort als 91 anys. La vetlla serà avui, de 10 a 1 del migdia, al tanatori Ferran de Berga.

NAVÈS

JOSEP XANDRI COLILLAS

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Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Margarida de Navès.

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