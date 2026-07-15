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Necrològiques del 16 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

PAQUITA PARERA PRAT

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

Paquita Parera Prat

Paquita Parera Prat / RG7

JOSÉ RUIZ CARMONA

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

ANTONIO JAIME VILLANUEVA

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVÀS

ÀNGEL TRAVÉ GUITART

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

SÚRIA

ENRIQUE VINADÉ RIBA

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Cristòfol.

IGUALADA

PAQUITA VALLS ESTEVE

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

TERESA ROVIRA FÀBREGAS

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Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 10 del matí, a la basílica de Santa Maria.

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