Necrològiques del 16 de juliol del 2026
Regió7
MANRESA
PAQUITA PARERA PRAT
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSÉ RUIZ CARMONA
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
ANTONIO JAIME VILLANUEVA
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVÀS
ÀNGEL TRAVÉ GUITART
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
SÚRIA
ENRIQUE VINADÉ RIBA
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Cristòfol.
IGUALADA
PAQUITA VALLS ESTEVE
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
TERESA ROVIRA FÀBREGAS
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 10 del matí, a la basílica de Santa Maria.