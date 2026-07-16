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Necrològiques del 17 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

MANRESA

MARIA ROSA FERRER RENALIAS

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

JOSÉ DOMENE MOYA

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

CONXITA SEGUÉS TARRUELLA

Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

FERMÍ URRACA MARTÍNEZ

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

LLORENÇ VIÑAS RIUS

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Bages Sud.

SOLSONA

CONXITA COLOMERS SERRA

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.

IGUALADA

SALVADOR OLIVERAS CADILLACH

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Ha mort als 81 anys.

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