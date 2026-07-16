Necrològiques del 17 de juliol del 2026
Regió7
MANRESA
MARIA ROSA FERRER RENALIAS
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
JOSÉ DOMENE MOYA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
CONXITA SEGUÉS TARRUELLA
Ha mort als 102 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
FERMÍ URRACA MARTÍNEZ
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
LLORENÇ VIÑAS RIUS
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Bages Sud.
SOLSONA
CONXITA COLOMERS SERRA
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.
IGUALADA
SALVADOR OLIVERAS CADILLACH
Ha mort als 81 anys.
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