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Necrològiques del 18 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

ANTÒNIA RAMONET VILALTA

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

CORO DASTIS MACHUCA

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

ROSENDO ROS CODINA

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.

EL PONT DE VILOMARA

REMEDIOS GARCÍA FERNÁNDEZ

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

NAVARCLES

JESÚS CASTILLO GUTIÉRREZ

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Navarcles.

CARDONA

CARME MASAS GARRIGA

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Cardona.

BERGA

CÁNDIDO MELCHOR JAÉN

Ha mort als 89 anys.

MARÍA ROMERA CODINA

Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

RITA ARMEJACH CARRERAS

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

DAVID LLOPART MARTÍNEZ

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Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí,a l’oratori de la Funerària Anoia.

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