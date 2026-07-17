Necrològiques del 18 de juliol del 2026
Regió7
MANRESA
ANTÒNIA RAMONET VILALTA
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
CORO DASTIS MACHUCA
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
ROSENDO ROS CODINA
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la sala Montserrat d’Àltima.
EL PONT DE VILOMARA
REMEDIOS GARCÍA FERNÁNDEZ
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
NAVARCLES
JESÚS CASTILLO GUTIÉRREZ
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Navarcles.
CARDONA
CARME MASAS GARRIGA
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Cardona.
BERGA
CÁNDIDO MELCHOR JAÉN
Ha mort als 89 anys.
MARÍA ROMERA CODINA
Ha mort als 79 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
RITA ARMEJACH CARRERAS
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
DAVID LLOPART MARTÍNEZ
Ha mort als 61 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí,a l’oratori de la Funerària Anoia.
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