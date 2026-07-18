Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Oriol JunquerasFinal MundialUManresaLa OdiseaPi de les Tres BranquesPisos a Manresa
instagramlinkedin

Necrològiques del 19 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

IGUALADA

EMILIANA BARQUILLA PULIDO

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12.45 h, a l’oratori de la Funerària Anoia.

MANOLO MARTÍNEZ RAMOS

Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí a l’oratori de la Funerària Anoia.

LUIS ARROYO GARCÍA

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí a l’oratori de la Funerària Anoia.

BERGA

RAMON COMELLAS SERRAT

Notícies relacionades

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de Vilada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
  2. Un austríac i una avinyonenca tanquen el cercle familiar amb els Tallers d’Avinyó
  3. Els Mossos d'Esquadra busquen la Sara Maria, desapareguda el 8 de juliol a Badalona
  4. Ayoub Shimi, pare d'un menor d'11 anys, que viu a Manresa en una tenda de campanya: «Un nen no pot estar al carrer»
  5. Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
  6. Tres setmanes sense el Braulio, el veí de Còrdova que es va perdre en un bosc del Bages durant un retir espiritual
  7. Catalunya tria Biel, però la Catalunya central prefereix un altre nom
  8. El secret d'un manresà per vendre vi català a restaurants del Japó i d'Europa

La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set

La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set

Els argentins a Barcelona es conjuren en el ‘banderazo’ previ a la final: «En aquesta ciutat em sento com a casa»

Els argentins a Barcelona es conjuren en el ‘banderazo’ previ a la final: «En aquesta ciutat em sento com a casa»

Marc Sellarès: "quan emociones l'espectador, has aconseguit el que volies"

Marc Sellarès: "quan emociones l'espectador, has aconseguit el que volies"

Què són els Fantasy? Els jocs Fantasy, la competició paral·lela que converteix l’aficionat en entrenador

Què són els Fantasy? Els jocs Fantasy, la competició paral·lela que converteix l’aficionat en entrenador

Qui hi guanya quan fa 40 graus: Goldman assenyala les 42 empreses beneficiades per la calor extrema

Qui hi guanya quan fa 40 graus: Goldman assenyala les 42 empreses beneficiades per la calor extrema

Et queda poc per jubilar-te? Aquesta serà l’edat definitiva i els anys que hauràs d’haver cotitzat

Et queda poc per jubilar-te? Aquesta serà l’edat definitiva i els anys que hauràs d’haver cotitzat

Josep Garcia, de Súria, queda segon en l'estrena a França i tindrà diumenge la primera bola de Mundial

Josep Garcia, de Súria, queda segon en l'estrena a França i tindrà diumenge la primera bola de Mundial

El pla dels Mossos contra els lladres a les autopistes redueix un 50% els delictes a les vies ràpides

El pla dels Mossos contra els lladres a les autopistes redueix un 50% els delictes a les vies ràpides
Tracking Pixel Contents