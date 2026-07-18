Necrològiques del 19 de juliol del 2026
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Regió7
IGUALADA
EMILIANA BARQUILLA PULIDO
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12.45 h, a l’oratori de la Funerària Anoia.
MANOLO MARTÍNEZ RAMOS
Ha mort als 68 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí a l’oratori de la Funerària Anoia.
LUIS ARROYO GARCÍA
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí a l’oratori de la Funerària Anoia.
BERGA
RAMON COMELLAS SERRAT
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de Vilada.
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