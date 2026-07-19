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Mor Ramon Comellas Serrat, alcalde de Vilada de 2005 a 2007

El municipi ha declarat dos dies de dol per la seva pèrdua, una figura molt estimada al poble

El funeral es farà, avui, a les 5 de la tarda a l'església de Sant Joan de Vilada

Ramon Vilada Serrat, alcalde de Vilada del 2005 al 2007

Ramon Vilada Serrat, alcalde de Vilada del 2005 al 2007 / Ajuntament de Vilada

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Regió7

Ramon Comellas Serrat, que va ser alcalde de Vilada del 2005 fins al 2007, ha mort als 72 anys. El funeral es celebrarà, avui, a les 5 de la tarda a l'església de Sant Joan de Vilada, que també ha declarat dos dies de dol.

Comellas, que va dedicar una part important de la seva vida al poble era conegut com el Ramon de la Sucursal, un sobrenom guanyat a pols per la seva labor al capdavant de la Sucursal, lloc de trobada per a moltes generacions de viladins i viladines.

"Els pobles es construeixen gràcies a les persones que, des de la discreció i l'esforç diari, dediquen temps i il·lusió al bé comú", expressava l'Ajuntament en el seu comunicat oficial, on també donaven les condolències als familiars.

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Per tal d'acomiadar a Ramon Comellas Serrat i a la seva empremta en la història de Vilada, l'Ajuntament del municipi ha declarat dos dies de dol oficial i a partir d'aavui, diumenge, suspèn totes les activitats programades per aquests dos pròxims dies.

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