Necrològiques del 20 de juliol de 2026
Regió7
MANRESA
RAMON PUJOL OLLER
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 12 del migdia al tanatori Mémora de Manresa.
MAURICI ROSELL SIMON
Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui a la una del migdia al tanatori Mémora de Manresa.
ISABEL SAAVEDRA GÓMEZ
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 4 de la tarda al tanatori Mémora de Manresa.
IGUALADA
CARLOS RODRÍGUEZ VERDEGAY
Ha mort als 60 anys.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
EMILI SERVITJA LLOBET
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 10 del matí a la Parròquia de Sant Salvador.
EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT
MANUEL LÓPEZ MIRANDA
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 11 del matí al tanatori Mémora de Manresa.
BALSARENY
ALFONSO RUIZ LORENTE
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 5 de la tarda al tanatori de Balsareny.
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