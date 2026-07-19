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Necrològiques del 20 de juliol de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

RAMON PUJOL OLLER

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 12 del migdia al tanatori Mémora de Manresa.

MAURICI ROSELL SIMON

Ha mort als 88 anys. El funeral tindrà lloc avui a la una del migdia al tanatori Mémora de Manresa.

ISABEL SAAVEDRA GÓMEZ

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 4 de la tarda al tanatori Mémora de Manresa.

IGUALADA

CARLOS RODRÍGUEZ VERDEGAY

Ha mort als 60 anys.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

EMILI SERVITJA LLOBET

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 10 del matí a la Parròquia de Sant Salvador.

EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT

MANUEL LÓPEZ MIRANDA

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 11 del matí al tanatori Mémora de Manresa.

BALSARENY

ALFONSO RUIZ LORENTE

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Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui a les 5 de la tarda al tanatori de Balsareny.

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