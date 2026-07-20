Necrològiques del 21 de juliol del 2026
Regió7
MANRESA
LLUÍS PUIG PLANELL
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
DANIEL MARTINEZ PORTERO
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
ARTÉS
MARIA ÀNGELS MALPICA ESTRUGA
Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
SÚRIA
JUAN FRANCISCO VARA MARTÍNEZ
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
PALÀ DE TORROELLA
MARIA DOLORS BOIXADER PALLARÈS
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Mare de Déu de la Colònia.
CASTELLBELL I EL VILAR
SILVIA BEATRIZ BELLOTTI TROVATO
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Altima Bages Sud.
SANTPEDOR
DIONISIO GUERRA ASENSIO
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Santpedor.
MARIA PILAR CANTÓ SOLER
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Santpedor.
CARDONA
MONTSE VIÑAS ROVIRA
Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Cardona.
JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ GARCÍA
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’església de Cardona.
SOLSONA
DELMIRO ULLOA SALGADO
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.
JOAN COSTA ORRIT
Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la catedral de Solsona.
ORGANYÀ
CARMEN MAÑANICH COSTA
El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església d’Organyà.
IGUALADA
MANOLITA FUENTES PARRADO
El funeral serà a les 5, a la parròquia de la Torre de Claramunt.
JOAN LAGUNA ACOSTA
El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la Funerària Anoia.
- La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
- Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
- Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»
- Una solsonina de 10 anys, Júlia Nadal, corona el Mont Blanc i apunta tan alt com Kilian Jornet
- Salvador Illa, a Cardona: 'Vull agrair al Dr. Valentí Fuster el retorn que està fent de la seva saviesa a la comunitat
- L'eufòria per la victòria de la Roja col·lapsa el centre de Manresa
- El pensament de mossèn Armengou, més viu que mai: 'No va entendre mai el catalanisme com una passió excloent, sinó com una responsabilitat
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida