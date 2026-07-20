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Necrològiques del 21 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

LLUÍS PUIG PLANELL

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

DANIEL MARTINEZ PORTERO

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

ARTÉS

MARIA ÀNGELS MALPICA ESTRUGA

Ha mort als 81 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

SÚRIA

JUAN FRANCISCO VARA MARTÍNEZ

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

PALÀ DE TORROELLA

MARIA DOLORS BOIXADER PALLARÈS

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Mare de Déu de la Colònia.

CASTELLBELL I EL VILAR

SILVIA BEATRIZ BELLOTTI TROVATO

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Altima Bages Sud.

SANTPEDOR

DIONISIO GUERRA ASENSIO

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Santpedor.

MARIA PILAR CANTÓ SOLER

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església de Santpedor.

CARDONA

MONTSE VIÑAS ROVIRA

Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Cardona.

JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ GARCÍA

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’església de Cardona.

SOLSONA

DELMIRO ULLOA SALGADO

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.

JOAN COSTA ORRIT

Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la catedral de Solsona.

ORGANYÀ

CARMEN MAÑANICH COSTA

El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’església d’Organyà.

IGUALADA

MANOLITA FUENTES PARRADO

El funeral serà a les 5, a la parròquia de la Torre de Claramunt.

JOAN LAGUNA ACOSTA

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El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la Funerària Anoia.

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