Necrològiques del 22 de juliol del 2026
Regió7
MANRESA
FERNANDO SÁNCHEZ JURADO
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
ENCARNACIÓN CERDÁN TORRES
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
FRANCISCA MARTÍN ALARCÓN
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
CARDONA
LLUIS ALGUE PRAT
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Cardona.
BERGA
DAVID DILONE DILONE
Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 de 12 del migdia, al tanatori Ferran de Berga.
CASSERRES
JOAN CANUDAS ROVIRA
Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del migdia, a la parròquia de Casserres.
BORREDÀ
DOLORS BOIX MANSO
Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Borredà.
LA SEU D’URGELL
AGUSTÍ TARRES RIBO
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de la Seu d’Urgell.
IGUALADA
SANTI GLEYAL SORO
A 2/4 de 6 de la tarda, a la basílica de Santa Maria.
DOLORS PÉREZ SOLER
A les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
FRANCISCO VELASCO EXPÓSITO
A les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CARME NADAL ROCA
A les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
ROSA PERALES LUCAS
A les 10, a l’oratori de la Funerària Anoia.
NEUS CAMPS PERETA
A les 9, a la llar del Sant Crist d’Igualada
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