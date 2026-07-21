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Necrològiques del 22 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

FERNANDO SÁNCHEZ JURADO

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

ENCARNACIÓN CERDÁN TORRES

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

FRANCISCA MARTÍN ALARCÓN

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

CARDONA

LLUIS ALGUE PRAT

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Cardona.

BERGA

DAVID DILONE DILONE

Ha mort als 78 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 de 12 del migdia, al tanatori Ferran de Berga.

CASSERRES

JOAN CANUDAS ROVIRA

Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del migdia, a la parròquia de Casserres.

BORREDÀ

DOLORS BOIX MANSO

Ha mort als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Borredà.

LA SEU D’URGELL

AGUSTÍ TARRES RIBO

Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la catedral de la Seu d’Urgell.

IGUALADA

SANTI GLEYAL SORO

A 2/4 de 6 de la tarda, a la basílica de Santa Maria.

DOLORS PÉREZ SOLER

A les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

FRANCISCO VELASCO EXPÓSITO

A les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CARME NADAL ROCA

A les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ROSA PERALES LUCAS

A les 10, a l’oratori de la Funerària Anoia.

NEUS CAMPS PERETA

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