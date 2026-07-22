Necrològiques del 23 de juliol del 2026
Regió7
MANRESA
ANTONIO GÁLVEZ CASTRO
Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.
MARÍA GABALDÓN PALMERO
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Mare de Déu de l’Esperança.
JOANA QUESADA NÚÑEZ
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Crist Rei.
ERNEST MARUNY CURTO
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Pere Apòstol.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
RAFALIN AGUILERA LAO
Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Bages Sud d’Àltima.
LA VALLDAN
ENRIQUE LÓPEZ RODRÍGUEZ
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Bartomeu de la Valldan.
BERGA
IMMA BLANCO TEIXIDOR
Ha mort als 50 anys. La vetlla serà avui, d’11 a 11 a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre.
IGUALADA
JOSEP DALMASES COMPTE
Ha mort als 83 anys. La vetlla serà avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Hilari.
SANTI MARTIN ROMERO
Ha mort als 68 anys. La vetlla serà avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CAPELLADES
JOAN RIUS GUMÀ
Ha mort als 85 anys. La vetlla serà avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Capellades.
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