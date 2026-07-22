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Necrològiques del 23 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

ANTONIO GÁLVEZ CASTRO

Ha mort als 74 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere Apòstol.

MARÍA GABALDÓN PALMERO

Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Mare de Déu de l’Esperança.

JOANA QUESADA NÚÑEZ

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Crist Rei.

ERNEST MARUNY CURTO

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Pere Apòstol.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

RAFALIN AGUILERA LAO

Ha mort als 63 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Bages Sud d’Àltima.

LA VALLDAN

ENRIQUE LÓPEZ RODRÍGUEZ

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Bartomeu de la Valldan.

BERGA

IMMA BLANCO TEIXIDOR

Ha mort als 50 anys. La vetlla serà avui, d’11 a 11 a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre.

IGUALADA

JOSEP DALMASES COMPTE

Ha mort als 83 anys. La vetlla serà avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Hilari.

SANTI MARTIN ROMERO

Ha mort als 68 anys. La vetlla serà avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CAPELLADES

JOAN RIUS GUMÀ

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Ha mort als 85 anys. La vetlla serà avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Capellades.

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