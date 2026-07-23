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Necrològiques del 24 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

RAFAEL RUIZ IBARRA

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

ROSA CASÉ TAULÉ

Ha mort als 60 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

IGUALADA

JULIÁN MARTÍN MORALES

Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

ENRIC BARRUFET BRUNET

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Ha mort als 54 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

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