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Necrològiques del 25 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

SANT FRUITÓS DE BAGES

ÀNGELINA JANÉ JORDANA

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Fruitós.

CARDONA

MARIA MERCÈ CASALS PRAT

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església parroquial de Cardona.

CERCS

NEUS COMELLAS SABATA

Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Cercs.

IGUALADA

LOLA SALAT TRULLOLS

Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de la Soledat.

ISIDRE VALLS RIBALTA

Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

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