Necrològiques del 25 de juliol del 2026
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Regió7
SANT FRUITÓS DE BAGES
ÀNGELINA JANÉ JORDANA
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Fruitós.
CARDONA
MARIA MERCÈ CASALS PRAT
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església parroquial de Cardona.
CERCS
NEUS COMELLAS SABATA
Ha mort als 70 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Cercs.
IGUALADA
LOLA SALAT TRULLOLS
Ha mort als 97 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de la Soledat.
ISIDRE VALLS RIBALTA
Ha mort als 77 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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