Necrològiques del 26 de juliol de 2026
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Regió7
MANRESA
RAMON RIBA SIBILA.
Ha mort als 92 anys. El funeral es celebrarà aquest diumenge, a les 11.45 del matí, al nou tanatori de Manresa.
ARTÉS
MARIA BACH PIELLA.
Ha mort als 96 anys. El funeral es celebrarà aquest diumenge, a la una del migdia, a la parròquia de Santa Maria d’Artés.
VILANOVA DEL CAMÍ
ANTONIA SIERRA ALEJANDRO.
Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc aquest diumenge, a les 10 del matí, a l’oratori de Funerària Anoia
IGUALADA
JOSÉ TOLEDO CAMPAÑA.
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc aquest diumenge, a les 12.30 del migdia, a l’oratori de Funerària Anoia
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