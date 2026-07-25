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Necrològiques del 26 de juliol de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

RAMON RIBA SIBILA.

Ha mort als 92 anys. El funeral es celebrarà aquest diumenge, a les 11.45 del matí, al nou tanatori de Manresa.

ARTÉS

MARIA BACH PIELLA.

Ha mort als 96 anys. El funeral es celebrarà aquest diumenge, a la una del migdia, a la parròquia de Santa Maria d’Artés.

VILANOVA DEL CAMÍ

ANTONIA SIERRA ALEJANDRO.

Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc aquest diumenge, a les 10 del matí, a l’oratori de Funerària Anoia

IGUALADA

JOSÉ TOLEDO CAMPAÑA.

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