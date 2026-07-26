Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta ruixatsIncendi ArtésMediaMarktTerapeuta AndicJosep VallverdúJuriol
instagramlinkedin

Necrològiques del dia 27 de juliol de 2026

Necrològiques

Necrològiques

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

MANRESA

CARME AUGÉ FONT.

La cerimònia se celebrarà aquest dilluns a les 12 del migdia a la Sala Montserrat d’Àltima.

CARME AUGÉ FONT

CARME AUGÉ FONT / RG7

SÚRIA

BEATRIZ COROMINAS BALLONGA.

Ha mort als 97 anys. La cerimònia se celebrarà aquest dilluns a les 17 hores al tanatori Àltima Abadal de Suria.

BERGA

DANIEL FREIXA PADRÒS.

Ha mort als 89 anys. El funeral es celebrarà aquest dilluns, a les 10.30 hores, a Santa Eulàlia de Berga.

MARINA SERRA CALVÉS.

Ha mort als 75 anys. El funeral es celebrarà aquest dilluns, a les 12 del migdia, a Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

TERESA RIERA ONCINS.

Ha mort als 100 anys. El funeral es celebrarà aquest dilluns, a les 10,00 hores, a l’oratori de Funerària Anoia.

JOSÉ REYES AUGUSTO.

Ha mort als 83 anys. El funeral es celebrarà aquest dilluns, a les 11,00 hores, a l’oratori de Funerària Anoia.

MARIA BERNAL BARRIENTOS.

Ha mort als 65 anys. El funeral es celebrarà aquest dilluns, a les 12,00 hores, a l’oratori de Funerària Anoia.

SOLSONA

JOAN M. COSTA BAJONA.

Notícies relacionades

Ha mort als 59 anys. El funeral tindrà lloc aquest dilluns, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Afegeix-nos a Google
  1. Alerta per forts ruixats aquest dissabte a tres comarques de la Catalunya central
  2. El misteri del creuer Disney Dream: una treballadora denuncia el presumpte enverinament d'una companya
  3. Tres ferits, dos de greus, en una col·lisió entre dues motos i un tractor a Santpedor
  4. Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
  5. Tots a Tost: el dia que un despoblat torna a ser poble
  6. L'alerta dels podòlegs sobre la pedicura russa: “Eliminar la cutícula és retirar una defensa natural”
  7. Un incendi obliga a desallotjar els veïns de tres habitatges del sector de Sant Miquel de Manresa
  8. Claus sobre la 'teràpia de confrontació': res a veure amb les tècniques de la terapeuta dels Andic

Necrològiques del dia 27 de juliol de 2026

Necrològiques del dia 27 de juliol de 2026

El manresà Oriol Marsinyac va acabar segon en nombre d'assajos el Mundial sub-20 de Geòrgia

El manresà Oriol Marsinyac va acabar segon en nombre d'assajos el Mundial sub-20 de Geòrgia

Mor un noi de 25 anys ofegat al riu Segre al seu pas per Camarasa

Mor un noi de 25 anys ofegat al riu Segre al seu pas per Camarasa

Maria del Mar Bonet clou el festival Nits de la Duquessa de Cardona

Maria del Mar Bonet clou el festival Nits de la Duquessa de Cardona

Toni Bou segueix intractable amb dues victòries a Gran Bretanya i l'anoienc Àlex Canales veu com se li acosten a dos punts en Trial2

Toni Bou segueix intractable amb dues victòries a Gran Bretanya i l'anoienc Àlex Canales veu com se li acosten a dos punts en Trial2

L'incendi forestal d'Àvila ja és el més extens de la història recent d'Espanya, amb 50.000 hectàrees afectades

L'incendi forestal d'Àvila ja és el més extens de la història recent d'Espanya, amb 50.000 hectàrees afectades

L'Esbart Cadí de Bagà commemora els seus 75 anys amb un espectacle que ja pensen en fer rodar

L'Esbart Cadí de Bagà commemora els seus 75 anys amb un espectacle que ja pensen en fer rodar

La policia creu que un presumpte adepte d’Estat Islàmic és l’autor de l’atac mortal contra el Dia de l’Orgull a Berlín

La policia creu que un presumpte adepte d’Estat Islàmic és l’autor de l’atac mortal contra el Dia de l’Orgull a Berlín
Tracking Pixel Contents