Necrològiques del dia 27 de juliol de 2026
Regió7
MANRESA
CARME AUGÉ FONT.
La cerimònia se celebrarà aquest dilluns a les 12 del migdia a la Sala Montserrat d’Àltima.
SÚRIA
BEATRIZ COROMINAS BALLONGA.
Ha mort als 97 anys. La cerimònia se celebrarà aquest dilluns a les 17 hores al tanatori Àltima Abadal de Suria.
BERGA
DANIEL FREIXA PADRÒS.
Ha mort als 89 anys. El funeral es celebrarà aquest dilluns, a les 10.30 hores, a Santa Eulàlia de Berga.
MARINA SERRA CALVÉS.
Ha mort als 75 anys. El funeral es celebrarà aquest dilluns, a les 12 del migdia, a Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
TERESA RIERA ONCINS.
Ha mort als 100 anys. El funeral es celebrarà aquest dilluns, a les 10,00 hores, a l’oratori de Funerària Anoia.
JOSÉ REYES AUGUSTO.
Ha mort als 83 anys. El funeral es celebrarà aquest dilluns, a les 11,00 hores, a l’oratori de Funerària Anoia.
MARIA BERNAL BARRIENTOS.
Ha mort als 65 anys. El funeral es celebrarà aquest dilluns, a les 12,00 hores, a l’oratori de Funerària Anoia.
SOLSONA
JOAN M. COSTA BAJONA.
Ha mort als 59 anys. El funeral tindrà lloc aquest dilluns, a les 11 del matí, a la catedral de Solsona.
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