Necrològiques del 28 de juliol del 2026
Regió7
MANRESA
GERMÁN PADILLA GARCÍA
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
GERMÀ SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
Ha mort als 53 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia al tanatori Mémora de Manresa.
SÚRIA
MARIA CARMEN HURTADO MÁRQUEZ
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.
BALSARENY
MARIA CONESA GARCÍA
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Balsareny.
BERGA
JOSÉ MALDONADO SÁNCHEZ
Ha mort als 98 anys.
VILADA
MARIA BELLÉS SELVA
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilada.
PUIGCERDÀ
JOAN AUGER SOLER
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Domènec de Puigcerdà.
IGUALADA
GERMAN BERNAL CALAHORRO
Ha mort als 56 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
SOLEDAD VALLS PRATS
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria.
GABRIEL GRIMALDI VIDAL
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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