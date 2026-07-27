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Necrològiques del 28 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

GERMÁN PADILLA GARCÍA

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.

GERMÀ SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Ha mort als 53 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia al tanatori Mémora de Manresa.

SÚRIA

MARIA CARMEN HURTADO MÁRQUEZ

Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfol.

BALSARENY

MARIA CONESA GARCÍA

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Balsareny.

BERGA

JOSÉ MALDONADO SÁNCHEZ

Ha mort als 98 anys.

VILADA

MARIA BELLÉS SELVA

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilada.

PUIGCERDÀ

JOAN AUGER SOLER

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Domènec de Puigcerdà.

IGUALADA

GERMAN BERNAL CALAHORRO

Ha mort als 56 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.

SOLEDAD VALLS PRATS

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria.

GABRIEL GRIMALDI VIDAL

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Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

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