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Necrològiques del 29 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

BERGA

PERE SIMON BASCOMPTE

Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

JULIÁN SOTO MARTÍNEZ

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

JOSEP MARIMON CASANELLAS

Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Soledat.

ANTONIA CUEVAS ESCRIBANO

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Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migida, a l’oratori de la Funerària Anoia.

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