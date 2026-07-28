Necrològiques del 29 de juliol del 2026
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Regió7
BERGA
PERE SIMON BASCOMPTE
Ha mort als 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
JULIÁN SOTO MARTÍNEZ
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
JOSEP MARIMON CASANELLAS
Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Soledat.
ANTONIA CUEVAS ESCRIBANO
Ha mort als 66 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migida, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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