Necrològiques del 30 de juliol del 2026
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Regió7
MANRESA
FRANCISCA FERRER ECHEVARRIA
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT MARTÍ DE TORROELLA
PAU SIMÓN GARCIA
IGUALADA
OLIMPIA FERNÁNDEZ RUIZ
Ha mort als 76 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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