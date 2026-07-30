Necrològiques del 31 de juliol del 2026
Regió7
SANT MARTÍ DE TORROELLA
PAU SIMON GARCIA
Ha mort als 26 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 7 de la tarda, al centre cívic de Sant Martí de Torroella.
NAVÀS
JOSEFINA FÀBREGAS BARDES
Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.
MOIÀ
IRENE ROQUETA RIERA
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Moià.
FRANCISCO COTS VALERO
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la residència Vila de Moià - Mémora.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
MARIA TERESA ORO ZARRACINA
Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
SALLENT
HERMENEGILDA SÁNCHEZ SEGURA
Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.
CALLÚS
CONSTÀNCIA GÓMEZ GUTIÉRREZ
Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.
BERGA
MARIA COMPAÑÓ NOGUERA
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Guardiola de Berguedà.
IGUALADA
JUAN ANTONIO LLORENTE GONZÁLEZ
Ha mort als 55 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
JORBA
BENIGNA MORALES ROMERO
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Pere de Jorba.
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