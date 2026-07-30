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Necrològiques del 31 de juliol del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

SANT MARTÍ DE TORROELLA

PAU SIMON GARCIA

Ha mort als 26 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 7 de la tarda, al centre cívic de Sant Martí de Torroella.

PAU SIMON GARCIA

PAU SIMON GARCIA / RG7

NAVÀS

JOSEFINA FÀBREGAS BARDES

Ha mort als 90 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de la Sagrada Família.

MOIÀ

IRENE ROQUETA RIERA

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de Moià.

FRANCISCO COTS VALERO

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la residència Vila de Moià - Mémora.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

MARIA TERESA ORO ZARRACINA

Ha mort als 62 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

SALLENT

HERMENEGILDA SÁNCHEZ SEGURA

Ha mort als 101 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria.

CALLÚS

CONSTÀNCIA GÓMEZ GUTIÉRREZ

Ha mort als 75 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del migdia, a la sala Montserrat del tanatori Àltima.

BERGA

MARIA COMPAÑÓ NOGUERA

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Guardiola de Berguedà.

IGUALADA

JUAN ANTONIO LLORENTE GONZÁLEZ

Ha mort als 55 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

JORBA

BENIGNA MORALES ROMERO

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Necrològiques del 31 de juliol del 2026

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