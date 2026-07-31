Necrològiques del dissabte 1 d'agost de 2026
Regió7
Estamariu
PERE NAVINÉS FONT
Ha mort als 89 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Vicenç d’Estamariu.
Guils de Cerdanya
MARIA LLAUDÓ FONT
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Sant Esteve de Guils de Cerdanya.
Moià
VICENTE MARÍA TOSCANO BERO
Ha mort als 86 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 10 del matí, al Nou Tanatori de Manresa.
Sant Vicenç de Castellet
ROSER MONTANYÀ TOMASA
Ha mort als 82 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 11 del matí, al Nou Tanatori de Manresa.
JESÚS FERNÁNDEZ VIÑAS
Ha mort als 64 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages-Sud.
La Seu d'Urgell
JOAN RUIZ VENTURA
Ha mort als 67 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 5 de la tarda, a la sala Sant Domènec.
Solsona
ANTONIA ALGUERO VIVES
Ha mort als 101 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 5 de la tarda, al Nou Tanatori de Manresa.
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