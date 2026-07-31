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Necrològiques del dissabte 1 d'agost de 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Estamariu

PERE NAVINÉS FONT

Ha mort als 89 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 11 del matí, a l’església de Sant Vicenç d’Estamariu.

Guils de Cerdanya

MARIA LLAUDÓ FONT

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església de Sant Esteve de Guils de Cerdanya.

Moià

VICENTE MARÍA TOSCANO BERO

Ha mort als 86 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 10 del matí, al Nou Tanatori de Manresa.

Sant Vicenç de Castellet

ROSER MONTANYÀ TOMASA

Ha mort als 82 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 11 del matí, al Nou Tanatori de Manresa.

JESÚS FERNÁNDEZ VIÑAS

Ha mort als 64 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 12 del migdia, al tanatori Bages-Sud.

La Seu d'Urgell

JOAN RUIZ VENTURA

Ha mort als 67 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 5 de la tarda, a la sala Sant Domènec.

Solsona

ANTONIA ALGUERO VIVES

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