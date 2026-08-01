Necrològiques del diumenge dia 2 d'agost de 2026
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Regió7
Manresa
PABLO GARCIA RUS
Ha mort als 76 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 12 del migdia, al Nou Tanatori de Manresa.
VIRGINIA GÓMEZ GARCÍA
Ha mort als 87 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 9 del matí, al Nou Tanatori de Manresa.
Igualada
BERNAT BRUNET GONZÁLEZ
Ha mort als 45 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la Basílica de Santa Maria d’Igualada.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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