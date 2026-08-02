Necrològiques del dilluns 3 d'agost del 2026
Regió7
Manresa
PAQUITA ESTRADA MACIA
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la Sala Montserrat del Tanatori Àltima de Manresa.
SUSANA MUÑOZ PAU
Ha mort als 46 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 12 del migdia, a la Sala Montserrat del Tanatori Àltima de Manresa.
JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al Nou Tanatori de Manresa.
LUIS CAMPOS MELENCHÓN
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al Nou Tanatori de Manresa.
Berga
FRANCISCO GUERRERO RUIZ
Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia de Berga.
JAUME FÍGULS TORNER
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Bartomeu de la Valldan.
Igualada
LEOCADIA MARÍN NAHARRO
Ha mort als 92 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
PERE PIQUÉ CARBÓ
Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.
Moià
LOURDES CARREY ABELLÁN
Ha mort als 65 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Santa Maria de Moià
CASSERRES
MERCÈ BERTRAN RAFART
Ha mort als 92 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Casserres.
Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.
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