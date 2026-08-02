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Necrològiques del dilluns 3 d'agost del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

Manresa

PAQUITA ESTRADA MACIA

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la Sala Montserrat del Tanatori Àltima de Manresa.

SUSANA MUÑOZ PAU

Ha mort als 46 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 12 del migdia, a la Sala Montserrat del Tanatori Àltima de Manresa.

JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al Nou Tanatori de Manresa.

LUIS CAMPOS MELENCHÓN

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al Nou Tanatori de Manresa.

Berga

FRANCISCO GUERRERO RUIZ

Ha mort als 72 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església de Santa Eulàlia de Berga.

JAUME FÍGULS TORNER

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Bartomeu de la Valldan.

Igualada

LEOCADIA MARÍN NAHARRO

Ha mort als 92 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 5 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

PERE PIQUÉ CARBÓ

Ha mort als 82 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’oratori de la funerària Anoia.

Moià

LOURDES CARREY ABELLÁN

Ha mort als 65 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Santa Maria de Moià

CASSERRES

MERCÈ BERTRAN RAFART

Ha mort als 92 anys. El funeral se celebrarà avui, a les 5 de la tarda, a l’església de Casserres.

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Regió7 obté les dades de defuncions i funerals de les funeràries, i no es fa responsable dels errors que les empreses puguin cometre en transmetre noms o dates.

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