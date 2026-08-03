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Necrològiques del 4 d'agost del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

CARME LOPEZ LOPEZ

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Manresa.

SANT FRUITÓS DE BAGES

ANTONIA ALFARO CABALLERO

Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Fruitós.

ANTONIA ALFARO CABALLERO

ANTONIA ALFARO CABALLERO / RG7

FRANCESC XAVIER PADRÓ RUBÍ

FRANCESC XAVIER PADRÓ RUBÍ

FRANCESC XAVIER PADRÓ RUBÍ / RG7

BERGA

FRANK LUIS IWANIEC ALONSO

Ha mort als 39 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

MARÍA GARZÓN SÁNCHEZ

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

CARME

ARTURO TARRIDA SARDÀ

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Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Sant Martí de Carme.

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