Necrològiques del 4 d'agost del 2026
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Regió7
MANRESA
CARME LOPEZ LOPEZ
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, al tanatori de Manresa.
SANT FRUITÓS DE BAGES
ANTONIA ALFARO CABALLERO
Ha mort als 91 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Fruitós.
FRANCESC XAVIER PADRÓ RUBÍ
BERGA
FRANK LUIS IWANIEC ALONSO
Ha mort als 39 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
MARÍA GARZÓN SÁNCHEZ
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
CARME
ARTURO TARRIDA SARDÀ
Ha mort als 73 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’església Sant Martí de Carme.
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