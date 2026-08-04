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Necrològiques del 5 d'agost del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

BELÉN ABIGAIL MONTAÑO CARDOZO

Ha mort als 20 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

DOLORES HUERTAS ESCUDERO

Ha mort als 94 anys.

FRANCESC XAVIER PADRO RUBI

Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.

EUSEBI DE LA MUÑOZA DE LA ROSA

EUSEBI DE LA MUÑOZA DE LA ROSA

EUSEBI DE LA MUÑOZA DE LA ROSA / RG7

SANT SALVADOR

HERMÍNIA CLOTET OLIVA

Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Salvador.

BERGA

ÀNGELA MARCÈ BERTRAN

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.

IGUALADA

ANTONIO LÓPEZ GARCÍA

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Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

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