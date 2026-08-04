Necrològiques del 5 d'agost del 2026
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Regió7
MANRESA
BELÉN ABIGAIL MONTAÑO CARDOZO
Ha mort als 20 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
DOLORES HUERTAS ESCUDERO
Ha mort als 94 anys.
FRANCESC XAVIER PADRO RUBI
Ha mort als 71 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la sala Montserrat d’Àltima.
EUSEBI DE LA MUÑOZA DE LA ROSA
SANT SALVADOR
HERMÍNIA CLOTET OLIVA
Ha mort als 80 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Salvador.
BERGA
ÀNGELA MARCÈ BERTRAN
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a l’església Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA
ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
Ha mort als 87 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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