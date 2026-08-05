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Necrològiques del 6 d'agost del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

MANRESA

MERCÈ GASCÓN SALAT

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.

VALLS DE TORROELLA

CATALINA PAGÁN NAVARRO

Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori de Súria.

SANT JOAN

RAMONA ESPINALT BONVEHÍ

Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

SANT FRUITÓS DE BAGES

MARIA PALÀ VILA

Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.

CERCS

FRANCISCO FERNÁNDEZ SERRANO

Ha mort als 53 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Jordi.

PUIG-REIG

CINTO PAU VILALTA

Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Puig-reig.

IGUALADA

VIRTUDES GUILLEN FERNÁNDEZ

Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.

CELESTINO CABELLO CASTUERA

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Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

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