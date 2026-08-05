Necrològiques del 6 d'agost del 2026
Regió7
MANRESA
MERCÈ GASCÓN SALAT
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Manresa.
VALLS DE TORROELLA
CATALINA PAGÁN NAVARRO
Ha mort als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori de Súria.
SANT JOAN
RAMONA ESPINALT BONVEHÍ
Ha mort als 89 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
SANT FRUITÓS DE BAGES
MARIA PALÀ VILA
Ha mort als 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Manresa.
CERCS
FRANCISCO FERNÁNDEZ SERRANO
Ha mort als 53 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Jordi.
PUIG-REIG
CINTO PAU VILALTA
Ha mort als 94 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Puig-reig.
IGUALADA
VIRTUDES GUILLEN FERNÁNDEZ
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori de la Funerària Anoia.
CELESTINO CABELLO CASTUERA
Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.
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