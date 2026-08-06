Necrològiques del 7 d'agost del 2026
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Regió7
ARTÉS
MONTSE PADIAL RODRÍGUEZ
Ha mort als 58 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.
MOIÀ
MARIA DELS ANGELS GOMEZ ADELL
Ha mort als 81 anys.
MANRESA
LLUÍS LLADO LLOBET
Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de la Mare de Déu del Roser.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
JOSEFINA CORBALL GARCÍA
Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Bages Sud.
NÚRIA CORTADA ROSIÑOL
Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Castellet.
LA POBLA DE LILLET
TON AROLAS ROTLLAN
Ha mort als 91 anys.
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