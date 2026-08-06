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Necrològiques del 7 d'agost del 2026

Necrològiques

Necrològiques

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Regió7

ARTÉS

MONTSE PADIAL RODRÍGUEZ

Ha mort als 58 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria.

MOIÀ

MARIA DELS ANGELS GOMEZ ADELL

Ha mort als 81 anys.

MANRESA

LLUÍS LLADO LLOBET

Ha mort als 83 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a l’església de la Mare de Déu del Roser.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

JOSEFINA CORBALL GARCÍA

Ha mort als 98 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, al tanatori Bages Sud.

NÚRIA CORTADA ROSIÑOL

Ha mort als 95 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Castellet.

LA POBLA DE LILLET

TON AROLAS ROTLLAN

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Ha mort als 91 anys.

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